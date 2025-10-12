Hamas y otras facciones rechazan la "tutela extranjera" sobre Gaza

Hamas y otras dos facciones palestinas rechazaron ayer "cualquier tutela extranjera" en la administración de la Franja de Gaza, territorio donde, según el plan de paz que negocian con Israel, un organismo internacional supervisará la formación de un "comité palestino tecnocrático y apolítico" que lo gobernará temporalmente.

"Enfatizamos nuestro rechazo absoluto a cualquier tutela extranjera, y afirmamos que la determinación de la forma de administrar la Franja de Gaza y las bases del funcionamiento de sus instituciones es un asunto interno palestino", subrayaron Hamas, la Yihad Islámica en Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina en un comunicado conjunto.

Según el acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, un organismo internacional será el encargado de supervisar la formación de un gobierno de transición en el enclave. Sería un gobierno temporal antes de entregar la administración a la Autoridad Palestina. En el comunicado, las facciones palestinas rechazaron la tutela extranjera.

Hamas tendrá que liberar a los 48 rehenes israelíes

Tras la firma del acuerdo con Israel, que retiró este viernes sus tropas de parte del territorio gazatí, Hamas tendrá que liberar a los 48 rehenes israelíes que mantiene secuestrados en la Franja antes de mañana al mediodía, e Israel responderá con la liberación de 250 presos palestinos y de 1.700 arrestados en Gaza.

Los grupos palestinos celebran que este acuerdo permite liberar a "cientos de nuestros heroicos prisioneros de las cárceles de la ocupación (Israel)". En el comunicado, apuestan por activar "marcos de cooperación entre las facciones" en Gaza, por lo que hicieron un llamamiento a la "responsabilidad nacional" para iniciar un "camino político nacional unificado". Y afirman que los "planes de desplazamiento y desarraigo" de Israel quedaron frustrados por la firmeza de combatientes, equipos médicos, de defensa civil y periodistas gazatíes", que dejaron "una lección eterna de resistencia y desafío".

Manifiestan que el regreso de los desplazados a la ciudad de Gaza encarna la voluntad del pueblo palestino, "que rechaza la migración forzada e insiste en regresar y vivir en su tierra a pesar de la enorme destrucción". Y reafirmaron su determinación de continuar la resistencia "en todas sus formas" hasta acabar con la ocupación israelí y establecer un estado independiente "con plena soberanía" y capital en Jerusalén este.