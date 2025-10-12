¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

"Legisladores que hablen con la voz de su gente"

El candidato Ignacio Jarsún recorrió el departamento San Martín. 
Domingo, 12 de octubre de 2025 01:44
El candidato a senador nacional por la lista "Primero los Salteños" recorrió distintas ciudades del departamento San Martín y expuso ante los vecinos que "Se debe romper con una opción falsa entre el pasado que fracasó y un presente que no soluciona las necesidades de la gente, para poner el foco en quienes piensan en los salteños, sin responder a jefes de Buenos Aires".

Acompañado por el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni y la candidata a diputada nacional Oriana Névora, recorrió el barrio 365 viviendas.

Jarsún estuvo también en distintos barrios y comunidades de Tartagal, Salvador Mazza, Pichanal y Embarcación y remarcó la importancia de contar con una agenda que le dé importancia a los problemas de los salteños para plantearlos en el Congreso de la Nación y conseguir respuestas y soluciones.

"Conocemos las necesidades que tienen nuestros vecinos y vamos a insistir con lo que a Salta le corresponde; porque primero está Salta, primero estamos los salteños", manifestó Jarsún, al tiempo que señaló: "Necesitamos que Salta tenga diputados y senadores que la defiendan, que hablen con la voz de su gente, no de los que solo tienen obediencia ciega a Buenos Aires ni aquellos que quieren el caos para volver al poder".

"Nuestros legisladores trabajarán junto a la Provincia para reclamar por los recursos que legítimamente nos corresponden y evitar los recortes en salud y educación, en obras de infraestructura como rutas y tantas otras partidas que afectaron a la calidad de vida de nuestra gente como lo hicieron con nuestros jubilados y discapacitados", expresó el candidato.

Con vecinos en la zona oeste de Tartagal

Jarsún también se reunió con vecinos de la zona oeste de Tartagal, principalmente de los barrios Belgrano, 9 de Julio, Vitiche y La Loma y luego dialogó con los miembros de la comunidad Lapacho I y de zona este.

El candidato insistió en la idea de que "el centralismo y las peleas permanentes no sirven para nada. Solo logran que el esfuerzo que se está haciendo no tenga sentido ni destino cierto"; pero "nosotros vamos a llevar al Congreso las prioridades de Salta. No vamos a ser parte de las peleas nacionales que una y otra vez nos hacen caer de nuevo en la desilusión".

"Junto al trabajo de los gobernadores, los legisladores de "Primero los Salteños" vamos a lograr que el Congreso trabaje para que Argentina salga adelante y vamos a plantear firme oposición a las medidas que perjudiquen a nuestras provincias y nuestra gente", dijo

Jarsún advirtió que Salta necesita legisladores que acompañen al gobernador Gustavo Sáenz y los intendentes "para luchar por los recursos que nos corresponden, ya que en Buenos Aires no deben decidir por Salta. Vamos a hacer respetar a Salta en cada decisión".


 

