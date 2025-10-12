¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

TEMAS

Salteños por el Mundo
Fiesta clandestina en Orán
Proyecto Juco
Heroína vestida de azul
Cerrillos Tiro Club
Operativo vial
Wanda Nara
Violencia escolar
avistamiento de aves
mica viciconte
Salteños por el Mundo
Fiesta clandestina en Orán
Proyecto Juco
Heroína vestida de azul
Cerrillos Tiro Club
Operativo vial
Wanda Nara
Violencia escolar
avistamiento de aves
mica viciconte

Espectáculos

Tensión entre Mica Viciconte y Flor Vigna en evento de boxeo: casi se van a las manos

En un evento de boxeo organizado por Vorterix, las artistas revivieron su histórica rivalidad de Combate y su video generó revuelo. 
Domingo, 12 de octubre de 2025 10:03
Durante el evento Parense de Manos, organizado por Luquitas Rodríguez junto a su equipo del programa Paren la Mano (Vorterix), Mica Viciconte y Flor Vigna fueron protagonistas de un momento cargado de tensión que dejó a todos sorprendidos.

El cruce entre ambas revivió la histórica rivalidad que mantuvieron hace una década durante su paso por el programa Combate, donde representaban equipos enfrentados: Viciconte en el verde y Vigna en el rojo. Aquella enemistad volvió a hacerse presente en esta nueva instancia, donde ambas mostraron su faceta más competitiva.

 

 

 

En un video promocional del evento, se puede ver a las dos exparticipantes de Combate empujándose y al borde de una pelea física, en medio de gritos e intercambios acalorados. La escena generó un gran revuelo entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Aunque no llegaron a los golpes, el fuerte enfrentamiento dejó en claro que la tensión entre ellas sigue más vigente que nunca.
 

