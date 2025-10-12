Tensión entre Mica Viciconte y Flor Vigna en evento de boxeo: casi se van a las manos

Durante el evento Parense de Manos, organizado por Luquitas Rodríguez junto a su equipo del programa Paren la Mano (Vorterix), Mica Viciconte y Flor Vigna fueron protagonistas de un momento cargado de tensión que dejó a todos sorprendidos.

El cruce entre ambas revivió la histórica rivalidad que mantuvieron hace una década durante su paso por el programa Combate, donde representaban equipos enfrentados: Viciconte en el verde y Vigna en el rojo. Aquella enemistad volvió a hacerse presente en esta nueva instancia, donde ambas mostraron su faceta más competitiva.

En un video promocional del evento, se puede ver a las dos exparticipantes de Combate empujándose y al borde de una pelea física, en medio de gritos e intercambios acalorados. La escena generó un gran revuelo entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Aunque no llegaron a los golpes, el fuerte enfrentamiento dejó en claro que la tensión entre ellas sigue más vigente que nunca.

