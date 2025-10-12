¿Cuánto vale un smart TV gigante en el Falabella de Santiago de Chile y cuánto cuesta el mismo en Argentina?

El fin de semana largo y un tipo de cambio que vuelve a ser favorable reactivaron un clásico argentino: el turismo de compras en Chile. Con una brecha de precios que llega a ser de dos a uno o incluso tres a uno, la tecnología, y en especial los televisores de alta gama, vuelven a ser el principal imán para quienes deciden cruzar la cordillera.

Un relevamiento comparativo entre las cadenas Falabella en Chile y Frávega en Argentina deja en evidencia las enormes diferencias. Tomando una cotización de 1 peso chileno igual a 1,50 pesos argentinos, los precios en el país trasandino resultan considerablemente más bajos, incluso sumando los impuestos de importación.

Diferencias de precios que sorprenden

La comparación de modelos similares o idénticos muestra la magnitud del ahorro que pueden conseguir los argentinos:

Gigante de 85 pulgadas 8K: El televisor Samsung de 85" 8K (QN85QN900FGX) se vende en Argentina a $14.999.999. Un modelo muy similar, el Samsung Neo QLED de 85" (QN85QN90DAGXZS), se consigue en Falabella Chile a $3.099.990 chilenos. Al cambio, esto representa unos $4.650.000 argentinos, es decir, menos de un tercio de su valor en Argentina.

OLED de 77 pulgadas: Un Smart TV LG OLED de 77 pulgadas (OLED77C3PSA) se vende en Argentina a $8.178.999. El mismo modelo, pero de una generación más nueva (C5), se encuentra en Falabella Chile a $1.779.990 chilenos, lo que equivale a unos $2.670.000 argentinos.

El más grande, de 100 pulgadas: En Argentina, un Smart TV Hisense de 100" (100U8KB) cuesta $9.999.999. En Chile, un modelo de la misma marca y tamaño (100Q7QG) se ofrece a $1.499.990 chilenos, es decir, unos $2.250.000 argentinos, casi cuatro veces menos.

Gama media-alta de 65 pulgadas: Un Smart TV LG OLED de 65" (OLED65B5PSA) en Chile cuesta $1.099.990 chilenos (aproximadamente $1.650.000 argentinos). En Argentina, modelos de la misma tecnología y marca, aunque no exactamente el mismo, no bajan de los 4 o 5 millones de pesos.



Ofertas y descuentos agresivos

Además de los precios base más bajos, las tiendas chilenas como Falabella tientan a los compradores con descuentos muy agresivos que van del 30% al 61% OFF, una estrategia poco común en el mercado argentino actual para productos de esta gama.