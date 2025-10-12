Se pone en marcha la séptima fecha del torneo Clausura de futsal

inicia sesión o regístrate.
El apasionante torneo Clausura de futsal organizado por la Liga Salteña de Fútbol volverá mañana con los partidos correspondientes a la séptima fecha, que se jugarán hasta el miércoles próximo en el microestadio Delmi.
Así, mañana a partir de las 20.30 horas La Neco enfrentará a Mitre, mientras que a las 21.30 San Francisco lo hará ante La Premier y a las 22.30 cerrará la jornada Los Cachorros y Bom Jogo.
Por su parte, el martes desde las 20.30 horas Argentinos del Norte chocará ante Pellegrini; a las 21.30 lo harán Central Norte Blanco y Gimnasia y Tiro, mientras que a las 22.30 se enfrentarán Central Norte Negro ante San Antonio.
Finalmente, el miércoles desde las 20.00 se jugarán las Infantiles en las categorías 2013 y 2014. A las 21.00 Juventud enfrentará a Social y Deportivo La LC, mientras que a las 22.15 cerrará la fecha Auri ante Santana.