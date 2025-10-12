Independiente vs. Lanús EN VIVO, minuto a minuto: por un grave error defensivo, el rojo pierde y se hunde

Independiente juega ante Lanús, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla y así cortar con la sequía de 13 partidos sin sumar de a tres. Encima, a los 25 minutos del primer tiempo, un grave error defensivo fue aprovechado por Walter Bou, quien puso en ventaja al granate.

El encuentro se juega desde las 21:15, en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium, a la vez que el árbitro es Fernando Echenique y en el VAR está Diego Ceballos.

Independiente, que había sido uno de los mejores equipos en el primer semestre del 2025, está teniendo un cierre de año verdaderamente para el olvido, ya que aún no ganó en este Torneo Clausura, donde acumula solo seis puntos en 10 fechas disputadas (debe uno ante Platense). Como si esto fuera poco, el “Rojo” quedó eliminado en los octavos de final tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Argentina.

Esta delicada situación había derivado en la renuncia de Julio Vaccari, que fue reemplazado por Gustavo Quinteros, quien empató los dos partidos que le tocó dirigir (0-0 ante Racing y 1-1 contra Godoy Cruz, ambos de visitante).

Independiente también se complicó seriamente la clasificación a las copas internacionales del año que viene, ya que cayó a las decimoséptima posición en la tabla anual.

Lanús, por su parte, atraviesa un momento inmejorable, ya que está tercero en la Zona B con 20 puntos y además se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana luego del triunfo 2-1 en el global ante Fluminense de Brasil.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino ganaron cuatro de sus últimos seis partidos y, luego de un flojo primer semestre de año, se acomodaron en la tabla anual y ya están metidos de lleno en la pelea por disputar algún torneo internacional en el 2026.