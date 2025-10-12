¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
12 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Deportes

Juventud Antoniana ya conoce a su rival: jugará ante Gimnasia de Chivilcoy y definirá de visitante

El santo será local en el estadio Martearena el 19 de octubre y, en principio, definirá el 2 de noviembre en Buenos Aires.
Domingo, 12 de octubre de 2025 22:48
Tras derrotar 3 a 0 a Boca Unidos (3 a 2 en el global), Juventud Antoniana jugará la tercera etapa de la Reválida en el torneo Federal A y esta noche conoció a su rival: se trata de Gimnasia de Chivilcoy.

El conjunto del interior de Buenos Aires derrotó 2 a 1 a El Linqueño (3 a 2 en el global) y definirá en Chivilcoy por su ubicación en la tabla general.

El santo será local en el estadio Martearena el 19 de octubre y, en principio, definirá el 2 de noviembre en Buenos Aires (cabe recordar que no habrá fútbol el 26 de octubre por las elecciones legislativas).

El 10 de agosto pasado (por el Nonagonal), el santo y Gimnasia de Chivilcoy jugaron en Buenos Aires con victoria para ese conjunto por 1 a 0 con el tanto de Joel Piersigilli.

Los choques de la tercera etapa (faltan definirse algunos cruces)

Ida: 19 de octubre
Vuelta: 2 de noviembre.

  • SPORTIVO BELGRANO (SF) vs. Posición 14 (L)
  • ARGENTINO (MM) vs. Posición 13 (L)
  • OLIMPO (BB) vs. Posición 12 (L)
  • GIMNASIA (CH) vs. JUVENTUD ANTONIANA (L)
  • SAN MARTÍN (F) vs. Posición 10 (L)
  • DEPORTIVO RINCÓN (RDLS) vs. 9 DE JULIO (R) (L)
  • SARMIENTO (LB) vs. SP. ATENAS (RC) (L)

(L) Hacen de local en el partido de ida.

Ordenamiento

  1. SPORTIVO BELGRANO
  2. ARGENTINO (MM)
  3. OLIMPO
  4. GIMNASIA (CH)
  5. SAN MARTÍN (F)
  6. DEPORTIVO RINCÓN
  7. SARMIENTO (LB)
  8. ATENAS
  9. 9 DE JULIO (R)
  10. COSTA BRAVA
  11. JUVENTUD ANTONIANA
  12. VILLA MITRE
  13. KIMBERLEY
  14. DOUGLAS HAIG
  15. GUILLERMO BROWN
  16. BARTOLOMÉ MITRE

Con información de Ascenso del Interior

