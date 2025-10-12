Se viene el Día de la Madre con millonarios regalos de la Liga Salteña

¡Y si este domingo de toca a vos! El próximo 19 de octubre será un día más que especial. Es que ese día, el tercero de octubre, se festeja del Día de la Madre, pero en esta oportunidad llegará plagado de grandes premios.

De esta manera, con un sorteo especial llega el 42 Bingo de la Liga Salteña de Fútbol para acompañar esta hermosa jornada con millonarios premios a repartir, entre ellos 3 departamentos escriturados, vehículos, electrodomésticos y nada menos que millones de pesos en efectivo.

En el mismo están en juego un Fiat Cronos 1.3; dos VW Polo Track; un Chevrolet Onix LT 1.0 TMT. Todos estos vehículos "esconden" un premio especial en cada una de sus guanteras de $ 1.500.000.

Además habrá 10 premios en efectivos que van desde los $700.000 hasta los $ 3.000.000; cinco aires acondicionados; cinco Smart TV de 50´´ y cinco bicicletas rodado 29.

Y la frutilla del postre será el 10º juego, que se reserva un premio de 100 millones de pesos.