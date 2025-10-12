Destacada actuación del Cerrillos Tiro Club en el Torneo Internacional Trasandino

El Cerrillos Tiro Club volvió a demostrar que el talento salteño tiene puntería fina también en las competencias internacionales. Este fin de semana, el equipo participó del 3° Torneo Internacional Trasandino 2025, que se desarrolló en el Tiro Federal de San Rafael, Mendoza, con la presencia de más de un centenar de deportistas de Argentina y Chile.

El certamen, que se extendió desde el viernes hasta el domingo, reunió a representantes de distintos clubes y federaciones de ambos lados de la Cordillera. Del lado chileno participaron la Selección de la Federación Chilena de Tiro, el Club de Amigos del Tiro de Viña del Mar y el Club Ciudad de los Valles de Santiago. Por Argentina, estuvieron presentes los Tiros Federales de Alta Gracia, Allen, Chivilcoy, General Roca, La Plata, Gualeguaychú, La Rioja, Rawson, Río Cuarto, Rosario del Tala, San Juan y, por supuesto, Cerrillos (Salta), que volvió a destacarse entre los mejores.

Durante los tres días de competencia, los atletas se midieron en 17 disciplinas olímpicas, mundiales y nacionales, con distancias de 10, 15, 25 y 50 metros. En ese contexto, las salteñas Melisa y Virginia Parra tuvieron una actuación sobresaliente y obtuvieron el tercer puesto en Armas Neumáticas Mixtas en Equipo, una de las pruebas más exigentes del calendario.

Pero eso no fue todo, Melisa Parra también se subió al podio en la categoría Carabina Neumática Junior, logrando otro tercer puesto individual, mientras que el binomio Parra-Parra repitió la buena performance en Carabina Neumática Junior por equipos, sumando así un tercer podio para Cerrillos.

“Fue un torneo muy competitivo, con grandes representantes de ambos países, y estamos felices de haber dejado a Salta en el podio”, contó Heber Flores, presidente del Cerrillos Tiro Club.

Con estos resultados, la institución sigue consolidándose como un referente del tiro deportivo en el norte argentino, combinando talento, constancia y un trabajo silencioso que sigue dando frutos en cada presentación.