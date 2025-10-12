Operativo vial en el Valle de Lerma: dos detenidos y vehículos con pedidos de secuestro

Durante controles de rutina desarrollados por la División Policía de Seguridad Caminera, dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, se concretaron en el Valle de Lerma dos importantes procedimientos por adulteración de bienes registrables y vehículos con pedido de secuestro vigente.

El primero ocurrió el 8 de octubre a las 11 sobre ruta provincial 36, kilómetro 7, a la altura de la carpa El Mono Yonar, en Rosario de Lerma. Allí, un grupo de efectivos detuvo la marcha de una motocicleta Honda Storm 125 cc conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en el barrio San Jorge. Al solicitar la documentación, el sistema SIFCOP arrojó que el dominio tenía pedido de secuestro vigente. Además, el número de chasis y motor no coincidían con la patente. Por disposición de la autoridad judicial, el conductor fue aprehendido y el rodado secuestrado, trasladándose las actuaciones a la Comisaría Segunda (DDP-11).

El segundo procedimiento se registró el 9 de octubre a las 10:57 sobre la ruta nacional 68, kilómetro 164, a la altura del Cristo de La Merced. En esa oportunidad, se interceptó un Peugeot 308 Sport blanco, conducido por un hombre, residente en Finca El Milagro. Al verificar los datos, el sistema confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre por una causa de robo agravado con arma de fuego instruida por la Comisaría Lomas de Tafí (Tucumán), con intervención de la Fiscalía de Robo y Hurto N°1 de esa provincia.

Tras la consulta con el fiscal interviniente, se ordenó la detención del conductor y el traslado del automóvil a la Comisaría Quinta (DDP-11).

Ambos operativos contaron con la participación de personal de distintas unidades de Seguridad Vial. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las pericias correspondientes.