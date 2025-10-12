¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Salteños por el Mundo
Fiesta clandestina en Orán
Proyecto Juco
Heroína vestida de azul
Cerrillos Tiro Club
Operativo vial
Wanda Nara
Violencia escolar
avistamiento de aves
mica viciconte
Policiales

Operativo vial en el Valle de Lerma: dos detenidos y vehículos con pedidos de secuestro

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron dos procedimientos en Rosario de Lerma y La Merced que culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de una motocicleta adulterada y un automóvil robado en Tucumán.
Domingo, 12 de octubre de 2025 09:06
Secuestro de vehículos en un operativo vial en el Valle de Lerma

Durante controles de rutina desarrollados por la División Policía de Seguridad Caminera, dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, se concretaron en el Valle de Lerma dos importantes procedimientos por adulteración de bienes registrables y vehículos con pedido de secuestro vigente.

El primero ocurrió el 8 de octubre a las 11 sobre ruta provincial 36, kilómetro 7, a la altura de la carpa El Mono Yonar, en Rosario de Lerma. Allí, un grupo de efectivos detuvo la marcha de una motocicleta Honda Storm 125 cc conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en el barrio San Jorge. Al solicitar la documentación, el sistema SIFCOP arrojó que el dominio tenía pedido de secuestro vigente. Además, el número de chasis y motor no coincidían con la patente. Por disposición de la autoridad judicial, el conductor fue aprehendido y el rodado secuestrado, trasladándose las actuaciones a la Comisaría Segunda (DDP-11).

El segundo procedimiento se registró el 9 de octubre a las 10:57 sobre la ruta nacional 68, kilómetro 164, a la altura del Cristo de La Merced. En esa oportunidad, se interceptó un Peugeot 308 Sport blanco, conducido por un hombre, residente en Finca El Milagro. Al verificar los datos, el sistema confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre por una causa de robo agravado con arma de fuego instruida por la Comisaría Lomas de Tafí (Tucumán), con intervención de la Fiscalía de Robo y Hurto N°1 de esa provincia.

Tras la consulta con el fiscal interviniente, se ordenó la detención del conductor y el traslado del automóvil a la Comisaría Quinta (DDP-11).

Ambos operativos contaron con la participación de personal de distintas unidades de Seguridad Vial. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las pericias correspondientes.

Temas de la nota

