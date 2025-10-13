Boletas con o sin Espert: la Cámara Electoral define

La Cámara Nacional Electoral (CNE) debe definir si se reimprimen o no las boletas con la foto del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli.

Por el momento, la Junta Electoral bonaerense, a cargo de Hilda Kogan, y el fiscal electoral Ramiro González aseguraron que no están dadas las condiciones para volverlas a imprimir, en referencia al poco tiempo que falta para las elecciones nacionales y la logística que se debe tener en cuenta, además del dinero que implicaría el proceso.

Esta discusión tomó relevancia cuando, horas atrás, la Justicia decidió que Santilli sea finalmente quien tome el lugar del excandidato libertario José Luis Espert, que además de renunciar a su candidatura, luego de que se demostrara su vínculo con el empresario acusado por narcotráfico Federico Machado, solicitó licencia en el Congreso hasta el próximo 8 de diciembre.

En el Gobierno nacional tienen expectativas de que la Cámara habilite la impresión de la boleta con Santilli en el primer lugar, sobre todo porque aseguran que se imprimió el 50 por ciento de las que se utilizarán el domingo 26 en la provincia de Buenos Aires. Incluso evalúan como opción que la Cámara confirme la validez de las boletas ya impresas (con Espert en el primer puesto) y que ordene que el 50% restante se imprima con Santilli como cabeza de la lista de LLA.

El costo de la reimpresión

Según el dictamen que se difundió la Junta Electoral de la provincia "requirió" al Ministerio del Interior "que informe el costo estimado de una eventual reimpresión de la totalidad de las BUP del distrito; la existencia o no de partida presupuestaria habilitada para afrontar dicho gasto; si resultaría necesario un nuevo proceso licitatorio para su ejecución; las imprentas eventualmente asignadas y el procedimiento aplicable y los plazos de impresión y la fecha posible de entrega del material a esta Junta".

Por otra parte, todos los actores competentes que se oponen a la reimpresión sostienen que no hay tiempo material para ello.

Piden reimprimir los carteles de La Libertad Avanza

La alianza La Libertad Avanza solicitó a la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires la reimpresión urgente de los carteles de exhibición obligatoria con su lista de candidatos a diputados nacionales, tras las renuncias de José Luis Espert, Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea.

Los apoderados del espacio argumentan que esta medida es necesaria para garantizar la transparencia y la correcta información al electorado, ya que la boleta única de papel solo muestra los primeros cinco candidatos.

La solicitud, presentada por Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, derivó en la habilitación de días y horas inhábiles para tramitarla con urgencia y en el traslado del pedido a todas las fuerzas políticas con un plazo de 24 horas para pronunciarse. Además, el Ministerio del Interior deberá informar sobre la viabilidad de la reimpresión, los costos asociados, plazos y entrega de los carteles.

La reimpresión busca reflejar la nueva nómina de candidatos respetando la alternancia de género establecida por el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.

Los apoderados de LLA recordaron que los carteles son un instrumento esencial para que el electorado pueda conocer la oferta completa, y su reimpresión con la nueva nómina "resulta absolutamente necesaria a los fines de sumar un medio más de protección al electorado frente a posibles confusiones respecto de los candidatos reales de la Alianza".