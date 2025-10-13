Demócratas buscan anular la ayuda de Trump a la Argentina

El bloque demócrata del Senado de los Estados Unidos presentó, a través de Elizabeth Warren, "No Argentina Bailout Act", un proyecto de ley que busca anular la capacidad de la administración de Donald Trump para otorgar asistencia económica a Buenos Aires durante la gestión del presidente, Javier Milei.

La iniciativa, respaldada por legisladores como Tim Kaine, Bernie Sanders y Cory Booker, propone prohibir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para operaciones de rescate financiero, según un informe que llegó a un medio argentino. Esto incluye préstamos directos, compra de deuda, swaps de divisas o cualquier forma de asistencia indirecta.

Warren criticó el salvataje económico en su cuenta de X. También pidió una investigación sobre los vínculos financieros entre funcionarios de la administración Trump y "fondos de cobertura con inversiones en la Argentina".

En una carta enviada a la Managed Funds Association (MFA), reclamó información sobre posibles gestiones de lobby vinculadas al acuerdo coordinado entre Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el sector demócrata aseguran que el paquete de asistencia no busca estabilizar la economía argentina, sino proteger las apuestas de fondos privados como BlackRock, Fidelity y Pimco.