Las ventas minoristas cayeron en septiembre

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 4,2% interanual en septiembre, cayendo por quinto mes consecutivo, y volvieron a tener una merma mensual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 2,6% en agosto, 2% en julio, el 0,5% en junio y el 2,9% en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7% de diciembre, el 25,5% de enero, un 24% en febrero, un 10,5% en marzo y un 3,7% en abril.

A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 5%.

En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 2% en el noveno mes del año frente a agosto, acumulando seis meses consecutivos de caídas.

Un retroceso generalizado

Al analizar el escenario, desde CAME sostuvieron que "septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política". Y puntualizaron que "la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda".

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que "el 55% indicó que se mantuvo igual al año pasado", un 38% (3 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró, "lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%)".

En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración y textiles (-6,2%).