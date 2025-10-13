Personas ciegas dictaron charlas motivacionales

Docentes de la Escuela de Educación con Modalidad Especial "Julio Cintioni", de la ciudad de Gral. Güemes, llevaron a cabo una jornada motivacional, destinada para alumnos del nivel secundario pertenecientes a la EET Nikola Tesla, quienes participaron de charlas brindadas por personas ciegas, que forman parte de los equipos nacionales de fútbol Los Yaguaretés y Los Murciélagos.

Durante las charlas, los invitados dieron a conocer sus experiencias de vida, la dura tarea de sobrellevar su discapacidad en una sociedad que no está muy preparada para incluir a personas afectadas por una disminución visual, en lo particular, y con cualquier otro tipo de discapacidad en lo general. "Este proyecto ya lo pusimos en marcha hace dos años, donde invitamos a personas que juegan al básquet en silla de ruedas, con el objetivo que los alumnos invitados conozcan con un relato directo, a cargo de las personas que padecen una discapacidad, cuáles son los problemas que les plantea la sociedad, las dificultades para que se sientan realmente incluidos, pero principalmente, que sepan que a pesar de la disminución en algunas de sus capacidades, pueden realizar deportes, estudiar y superarse en la vida", comentó la profesora Noemí Martínez.

Deporte e igualdad

El proyecto fue declarado de interés municipal en Gral. Güemes y Campo Santo, e involucra a docentes comprometidos con la inclusión educativa, generando en los alumnos una experiencia única que involucra al deporte como un puente hacia la igualdad. El proyecto se implementó por primera vez hace dos años, con una invitación a la Asociación de Deporte Adaptado de Salta (ADAS), una asociación creada para la rehabilitación de personas con discapacidad a través del deporte, invitando a jugadores de básquet en silla de ruedas. "Ahora estamos dando continuidad al proyecto con la presencia de integrantes de equipos de fútbol para ciegos, haciéndolos participar, primero de una charla motivacional en el Centro Cultural 13 de Febrero, y luego de una demostración en el polideportivo municipal" dijo Noemí.

"Allí pudimos vivenciar un partido de fútbol adaptado para personas ciegas" comentó la creadora del proyecto inclusivo.

Teniendo en cuenta que una discapacidad, ya no es solo propia de la persona que la padece, sino también involucra al contexto donde vive, los cuales pocas veces brindan las condiciones adecuadas para que ellos puedan tener una vida independiente, lo que se busca es derribar barreras y transformarlas en oportunidades, "fue una charla maravillosa con gente que cuenta con gran experiencia, quienes transmitieron a los chicos cómo es posible alcanzar objetivos a pesar de las circunstancias adversas" explicó la docente.

"Todo se puede"

"Fue una gran experiencia, pudimos conocer las historias de las personas ciegas que nos visitaron, historias de vida que me sorprendieron y me motivaron para buscar mis sueños, me di cuenta que algunos de mis problemas son muy pequeños a comparación de otros, que todo se puede" manifestó alumno Ramiro Neris.

Los jugadores de fútbol para ciegos, llevaron al municipio de Gral. Güemes, acompañados por el director técnico nacional Antonio Figueroa, quién fue el técnico que obtuvo un subcampeonato mundial del fútbol adaptado en Francia.