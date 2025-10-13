VIDEO. Una mujer mayor de edad murió tras incendiarse su vivienda en barrio San Nicolás

Una mujer mayor de edad perdió la vida este martes por la mañana tras un incendio en su vivienda del barrio San Nicolás. Según los primeros informes, el siniestro se habría originado en la cocina de la casa, y la víctima se encontraba sola al momento del hecho.



Vecinos del lugar relataron la desesperante situación. Una de ellas contó que alrededor de las 9 de la mañana percibió un fuerte olor a quemado y mucho humo: “Escuché al vecino del frente gritar ‘hola, hola’ y los perros ladrando. Salí y vimos que se estaba incendiando la cocina. Me pidió baldes de agua, yo quise entrar, pero el humo me caía muy fuerte, muy pesado”, relató.

El vecino que intentó controlar el fuego fue quien finalmente encontró a la mujer dentro de la vivienda. Según la vecina, la víctima era de movilidad reducida y, al parecer, no pudo salir de la casa. “Era una abuelita muy mayor que tenía muy poca movilidad y estaba solita”, agregó.

La mujer vivía con su nieto, quien había salido de la casa alrededor de las 8.30 de la mañana. La vecina también recordó que la señora era muy querida en el barrio, acostumbrada a regar sus plantas y cuidar a sus perros. “Ya el año pasado falleció su hija, así que eran bastantes desgracias para ella”, comentó.

Bomberos y policía llegaron al lugar pocos minutos después, pero la víctima ya había fallecido. Las causas del incendio aún se investigan.