24°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Internacionales

Los familiares de rehenes israelíes están “consternados"

Reclaman que Hamás sea aleccionado por el gobierno de Israel y los mediadores porque entregó solo cuatro de los 28 cuerpos de fallecidos.
Lunes, 13 de octubre de 2025 18:06
El Foro de Familias israelitas de Secuestrados y Desaparecidos reclamó este lunes que devuelvan “a casa ya” a todos los rehenes que cayeron en poder de Hamás, estén vivos o  fallecidos.

“Las familias se mostraron conmocionadas y consternadas al enterarse que hoy solo se devolverán cuatro de los 28 cuerpos de personas que fueron secuestradas y asesinadas, que Hamás tiene en su poder”, dice el comunicado.

Plantea que “esto representa un flagrante incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás” y señala que espera que tanto el gobierno de Israel como los países mediadores tomen medidas inmediatas “para rectificar esta grave injusticia”.

“Los mediadores deben hacer cumplir los términos del acuerdo y garantizar que la organización terrorista Hamás pague el precio de esta violación”, finaliza el comunicado.

