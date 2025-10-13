Salta Basket se prepara para una nueva temporada en la Liga Argentina: conocé el fixture y el formato de disputa

La Asociación de Clubes de Básquet de la República Argentina (AdC) definió hace unos días el fixture de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet y a Salta Basket le tocó salir a la ruta para el debut en la competencia de ascenso. El lunes 3 de noviembre visitará a Colón en Santa Fe, luego seguirá rumbo a Gálvez, también de esa provincia para finalizar su primera incursión como visitante frente a San Isidro, de San Francisco Córdoba.

El debut en la temporada de los salteños será el 13 de noviembre recibiendo nada menos que a su clásico rival: Jujuy Básquet. Será el primer choque entre ambos para volver a reeditar un apasionante encuentro entre los representantes norteños en la segunda división. En ese mismo mes Los Infernales sostendrán dos choques más en su fortaleza, el Estadio Delmi.

Además del debut como local frente al clásico rival de la región, otra particularidad que presenta el fixture es que en los encuentros que Salta deberá afrontar en enero, cinco, todos serán en el Estadio Delmi, una hermosa oportunidad para apoyar y alentar al equipo de la provincia, y también para disfrutar de la segunda división del básquet a nivel nacional.

Una nueva temporada para el elenco salteño está por arrancar, el lineamiento de la presente edición de LA expone claramente las enormes exigencias y el compromiso que una vez más afrontará el equipo de los salteños en la competencia de ascenso. Cabe aclarar que el fixture puede sufrir algunas modificaciones, de acuerdo a diversos factores siempre en común acuerdo entre los equipos que competirán y la AdC.

PRIMER JUEGO

El salto inicial de la LA se dará el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. Dos pesos pesados se enfrentarán en Chaco, con el duelo entre Villa San Martín de Resistencia vs Independiente BBC de Santiago del Estero. Completa la jornada inaugural el duelo entre dos debutantes, que llegan desde La Liga Federal: Huracán de Las Heras recibirá en Mendoza a Hindú Club de Córdoba.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre, cuando se llegue el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo. La competencia contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una. Todos los partidos se podrán ver por Básquet Pass, con un encuentro semanal en duplex por DeporTV.

FORMATO

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputará con un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a fines de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

DESCENSO

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.

FIXTURE DE LOS INFERNALES

NOVIEMBRE

03/11/2025 Colón (SF) vs SALTA BASKET (Estadio Roque Otrino)

05/11/2025 Santa Paula (G) vs SALTA BASKET (Víctor Comelli)

07/11/2025 San Isidro vs SALTA BASKET (Antonio Manno)

13/11/2025 SALTA BASKET vs Jujuy Básquet (DELMI)

17/11/2025 SALTA BASKET vs Villa San Martín (DELMI)

26/11/2025 SALTA BASKET vs Huacán (LH) (DELMI)

DICIEMBRE

04/12/2025 Fusión Riojana vs SALTA BASKET (La Caldera)

06/12/2025 Amancay (LR) vs SALTA BASKET (Club Atlético Riojano)

09/12/2025 SALTA BASKET vs Colón (SF) (DELMI)

13/12/2025 Estudiantes (T) vs SALTA BASKET (Coco Ascarate)

14/12/2025 Independiente (SDE) vs SALTA BASKET (Israel Parnas)

16/12/2025 Sp. Suardi vs SALTA BASKET (El Gigante de la Avenida)

21/12/2025 Rivadavia (Mza) vs SALTA BASKET (Leolpoldo Brozovik

ENERO

14/01/2026 SALTA BASKET vs Estudiantes (T) (DELMI)

17/01/2026 SALTA BASKET vs Hindú (C) (DELMI)

20/01/2026 SALTA BASKET vs Comunicaciones (DELMI)

23/01/2026 SALTA BASKET vs Fusión Riojana (DELMI)

27/01/2026 SALTA BASKET vs Rivadavia (Mza) (DELMI)

FEBRERO

04/02/2026 Huracán (LH) vs SALTA BASKET (Dr. Vicente Polimeni)

07/02/2026 SALTA BASKET vs Bochas (CC) (DELMI)

10/02/2026 SALTA BASKET vs Independiente (SdE) (DELMI)

13/02/2026 SALTA BASKET vs Amancay (LR) (DELMI)

15/02/2026 SALTA BASKET vs Barrio Parque (DELMI)

27/02/2026 Jujuy Básquet vs SALTA BASKET (F de Básquet de Jujuy)

MARZO

04/03/2026 SALTA BASKET vs Sp. Suardi (DELMI)

06/03/2026 SALTA BASKET vs Santa Paula (G) (DELMI)

09/03/2026 Villa San Martín vs SALTA BASKET (VSM)

11/03/2026 Comunicación vs SALTA BASKET (El Plateado)

14/03/2026 SALTA BASKET vs San Isidro (DELMI)

18/03/2026 Barrio Parque vs SALTA BASKET (El Teatro del Parque)

19/03/2026 Hindú (C) vs SALTA BASKET (Pte Eduardo Pinto)

21/03/2026 Bochas (CC) vs SALTA BASKET (José "Pepe" Nou)