Policiales

Asesinaron a un preso en Villa Las Rosas y cinco internos fueron captados al ingresar a su celda

La víctima recibió una herida profunda en la región cervical con un arma blanca tumbera y los cinco sospechosos ya fueron apartados de la población del penal.
Lunes, 13 de octubre de 2025 20:50
Este lunes ocurrió un nuevo crimen en el penal de Villa Las Rosas. Un joven de 28 años que recibía una condena de cuatro años por robo calificado, fue apuñalado en su celda y las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 captaron el momento en que otros cinco internos ingresaron al lugar del asesinato.

La víctima recibió una herida profunda en la región cervical con un arma blanca tumbera y los cinco sospechosos ya fueron apartados de la población del penal, tras la intervención de Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió en el horario de recreación del pabellón A2 y tras el ataque, el joven fue llevado al hospital San Bernardo donde horas más tarde falleció durante una intervención quirúrgica.

"Me sobran balas"

Tanto el joven asesinado como los sospechados cumplían condenas por robos. De hecho en las redes sociales la víctima se mostraba amenazante con un arma de fuego y un posteo que decía: “Me sobran balas”.

Los internos apartados también tienen un frondoso prontuario: tres de ellos  cumplen condena por robo calificado con uso de arma y distintos agravantes, otro por hurto agravado y el último por lesiones y violencia de género. 

