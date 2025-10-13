Encontraron asesinada a una joven de 20 años en un pozo en Chaco

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una joven de 20 años fue hallada asesinada en un pozo de la localidad chaqueña de Avia Terai y la Policía detuvo a un sospechoso.

La víctima fue identificada como Gabriela Arací Barrios y se encontraba desaparecida desde este domingo, informó Noticias Argentinas.

Gabriela Arací Barrios.

Unidades de la Policía de Chaco descubrieron el cadáver en un pozo ciego del domicilio de Pedro Jesús Salvatierra (único arrestado) en el barrio Sur de Avia Teraí.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una moto RX 150, cuatro cuchillos, una radio portátil , cabellos, pantalón grafa, mantel y una remera negra.

Salvatierra, sospechoso y detenido.

La víctima medía 1,65 metros de altura, era de contextura física delgada, tez blanca, tenía cabello lacio colorado, ojos marrones, al tiempo que cuando se extravió vestía un pantalón corto de jean blanco adelante y azul atrás, una remera manga corta negra, buzo gris claro con capucha y zapatillas negras.