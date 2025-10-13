¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Amistoso Internacional
Conflicto en la Franja de Gaza
Boca Juniors
Liga Argentina de Básquet
Turismo
Crimen en Villa las rosas
Gira de Javier Milei
La Voz Argentina
Incendio de pastizales
Amistoso Internacional
Conflicto en la Franja de Gaza
Boca Juniors
Liga Argentina de Básquet
Turismo
Crimen en Villa las rosas
Gira de Javier Milei
La Voz Argentina
Incendio de pastizales

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Importante incendio de pastizales acechó a una vivienda en el macrocentro de Salta

Las llamas se expandieron en un pequeño descampado en la Siria al 1300.
Lunes, 13 de octubre de 2025 22:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un incendio de grandes proporciones se registró en una pequeño descampado ubicado al lado de una vivienda en la calle en República de Siria al 1300, en Salta Capital.

Efectivos de Bomberos y de la Policía de la Provincia trabajan en el lugar con un importante despliegue para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

 

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque la zona permanece completamente cercada y se interrumpió el tránsito vehicular.

Se recomienda a los vecinos evitar circular por el sector para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD