En las boletas bonaerenses seguirá la foto de Espert

La Cámara Nacional Electoral declaró ayer que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, por lo que la foto del renunciado candidato libertario José Luis Espert seguirá exhibida en la nómina de esa alianza.

El fallo de la CNE dio por tierra, así, con el pedido de LLA que buscaba reemplazar a Espert por una imagen de quien fue aceptado por la Justicia electoral como nuevo cabeza de candidatos de esa alianza, Diego Santilli.

"El proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida, tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires", indicó la CNE en su resolución.

Según el informe técnico de las autoridades del Correo Argentino, la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia es el próximo 16 de octubre, aunque el procedimiento para reimprimir las boletas demandaría, al menos, cinco días hábiles, lo que torna inviable la realización de ese proceso dentro de los tiempos previstos.

De esta manera, la CNE explicó que desde el último viernes 10 de octubre está vencido el plazo para iniciar la reimpresión de boletas: el recurso fue presentado el sábado 11 y quedó en condiciones de ser tratado un día después, tras la opinión del fiscal electoral.

En consecuencia, el tribunal resolvió que el planteo de reimpresión de las BUP no puede prosperar por resultar materialmente imposible y, por lo tanto, carece de "interés jurídico actual" emitir un pronunciamiento sobre la apelación elevada.

La CNE había revocado el sábado la decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, y dispuso que el reemplazo de Espert en el primer lugar de la nómina debía ser con Diego Santilli, al argumentar que la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que "expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género".

El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón.