Urtubey busca ser la única alternativa a Milei en Salta

El exgobernador Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta, continúa avanzando en su recorrida por los 60 municipios de la provincia, en una campaña marcada por la cercanía con la gente, el contacto directo con las comunidades y el agradecimiento popular por las obras realizadas durante su gestión al frente del gobierno provincial.

En cada punto del interior, Urtubey retoma el vínculo con vecinos, productores, docentes y emprendedores, escuchando sus inquietudes y compartiendo su visión sobre la reconstrucción del país desde el interior profundo. "La Argentina se arregla desde abajo hacia arriba, con la gente y no contra la gente", señalando así el rumbo económico nacional focalizado en la toma de deuda y privilegiar "la timba financiera y no la agenda de la gente".

El exmandatario recorre caminos rurales, escuelas, hospitales y cooperativas, recibiendo muestras de afecto y reconocimiento por las políticas públicas impulsadas durante sus años de gobierno, que dejaron obras de infraestructura, conectividad y desarrollo social.

En medio de un escenario político convulsionado, Urtubey se planta como la alternativa sólida frente al gobierno de Javier Milei, a quien acusa de encabezar una administración "insensible y hasta cruel" por las decisiones que afectan a los más vulnerables. "No puede haber libertad cuando se le quita la dignidad a un jubilado, cuando se abandona a los enfermos oncológicos o cuando se deja sin apoyo a una persona con discapacidad", afirmó.

En los últimos días, durante su paso por Rosario de la Frontera, Urtubey llamó a redoblar el esfuerzo militante y salir "casa por casa, barrio por barrio, dando la cara, explicando el proyecto y convenciendo a la gente de que hay un voto útil para defender a Salta y a los salteños, y es el voto a Fuerza Patria". Insistió en que "el cambio verdadero no se construye desde las redes sociales ni desde el enojo, sino desde el compromiso colectivo y la participación de todos".

Con un mensaje de unidad y esperanza, Urtubey sostiene que su trabajo en el Senado nacional estará enfocado en devolverle a Salta los recursos y las obras que le corresponden, impulsando una nueva Ley de Coparticipación Federal que garantice una distribución más equitativa entre las provincias y ponga fin a las históricas asimetrías con el puerto de Buenos Aires.

"Vamos a pelear por una Argentina más justa, donde el interior deje de ser el patio trasero del poder central. Salta tiene todo para crecer, pero necesita un Estado que la mire, que la escuche y que la respete", remarcó el candidato.

A menos de quince días de las elecciones, Urtubey busca así consolidarse como el referente del peronismo salteño y la voz que representa una opción real frente al ajuste y la indiferencia del actual gobierno. "Su presencia en toda la provincia, su experiencia y su compromiso lo posicionan como la voz de Salta en el Senado de la Nación, decidido a defender a los salteños y al interior con la misma convicción con la que gobernó durante doce años", señalaron desde su entorno remarcando el eje central de la campaña del exgobernador.