El Procurador dispuso la creación de una Unidad Fiscal en la causa Cordeyro

El Procurador General de la Provincia de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para la tramitación y avance de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, ocurrido en la localidad de San Lorenzo.

Esta Unidad estará integrada por los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín, bajo la dirección del Fiscal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio.

Asimismo, se informa que se ha aceptado el apartamiento del Fiscal Penal N.º 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Dr. Gabriel González, de la intervención en la presente causa, a raíz de su solicitud. La misma se fundamenta en que actualmente integra el equipo fiscal que lleva adelante la acusación contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Cabe destacar que una de las hijas del excomisario Vicente Cordeyro mantuvo una relación de pareja con el imputado Adrián Guillermo Saavedra, fruto de la cual nació una hija.

A fin de garantizar la objetividad, conforme al artículo 77 del Código Procesal Penal, y considerando la necesidad de despejar cualquier atisbo de desconfianza o malestar que pudiera generarse, se busca asegurar una tutela judicial efectiva, desprovista de cualquier circunstancia que pudiera menoscabar el valor justicia y la recta administración de justicia, pilares fundamentales de las instituciones democráticas consagradas por la Constitución Provincial y las leyes que regulan la actividad penal en nuestra jurisdicción.