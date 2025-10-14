Caso Nuri Klimasauskas: la Justicia absolvió al único acusado de femicidio

El Tribunal de Juicio de Orán resolvió absolver a Gustavo García Viarengo, único imputado por el femicidio de Nuri Klimasauskas, la joven que cayó desde el cuarto piso de un edificio en la ciudad de Orán. La decisión fue adoptada por mayoría, con la disidencia de uno de los jueces, y ordena la inmediata libertad del acusado.



La joven había fallecido tras caer desde un edificio, en un hecho que conmocionó a la comunidad local y que motivó una investigación judicial que se prolongó durante varios meses. García Viarengo estaba imputado como responsable de su muerte.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos. La absolución se resolvió por mayoría, mientras que uno de los miembros expresó su disidencia respecto a la decisión.

Con este fallo, se cierra la investigación penal contra el único acusado en la causa, aunque la muerte de Klimasauskas continúa siendo un hecho trágico que dejó un fuerte impacto en la ciudad.

¿Qué le sucedió a Nahir Viazzi Klimasauskas?

Según constaba en la causa la mañana del 19 de febrero de 2023, se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de Orán. Había caído desde el cuarto piso. En ese momento estaba acompañada por el acusado, que era su pareja.

En su momento, el imputado contó que habían salido esa noche a bailar y luego a un after, volvieron al departamento y discutieron y ella le rompió el celular, por lo que solo funcionaba para llamar. Llamo a su suegra y le dijo que Nuri estaba agresiva, que vaya. Luego le pasó el teléfono y habló con Nuri. Dijo que después él salió de la habitación y sintió un ruido fuerte, la buscó por todos lados y salió al balcón. Fue en ese momento que encontró su cuerpo tirado.



Entonces bajó las escaleras llamó de nuevo a su suegra y le explicó que Nuri se había tirado, que estaba muerta. Le dijo que él se iba porque no quería problemas y se dirigió a la Cantera a ver a un primo.