27°
14 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Jimena Salas
Red narcocriminal
Cordeyro
Donald Trump
DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
Cartonazo

Cartonazo: ganadores de la semana

Martes, 14 de octubre de 2025 15:15
El Cartonazo sigue premiando a sus lectores: en esta ocasión a Mansilla Ludmila de Capital y a  Garcés Secundino José de Chicoana,  ganaron $ 350.000 cada uno con el cartón completo de la semana 28. 

Este sábado comienza una nueva edición del Cartonazo, la semana 30, con un pozo de $ 1.000.000. Ya sabés que con la compra del diario de los sábados, obtenés tu cartón. Controlá los números publicados de domingos a miércoles y, si sos ganador, comunicate al 0387 4246-314. IMPORTANTE: tenés tiempo de reclamar tu premio hasta el miércoles, 18 hs. 

Controla los números en la página del diario https://www.eltribuno.com/salta - o en la góndola del Alto Noa Shopping o ingresa los días miércoles a nuestro sistema https://www.cartonazo.com.ar/eltribuno/, colocá el código del cartón y verificá en un segundo si saliste premiado.

Tenés muchas opciones para controlar tu cartón. No te quedés con las ganas y jugá al Cartonazo!!! 

