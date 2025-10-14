¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Octubre,  Salta
Boxeo
Torneo Regional Amateur
Juventud Antoniana
caso cordeyro
Mal de Chagas
Cámara de Diputados de Salta
Corredor Bioceánico de Capricornio​
salvataje financiero para Milei
Deportes

Recta final para "Camino a la Gloria III" en el Delmi

Mañana en la panadería del "Chuña" se hará el pesaje, a las 17.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 02:17
Cuenta regresiva final. Este viernes el estadio Delmi vivirá una verdadera noche de boxeo, cuando en la velada denominada "Camino a la Gloria III" y a partir de las 20,30 horas, el noqueador salteño Durval "El Bombardero" Palacio buscará quedarse con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno Hong.

Asimismo por el título argentino vacante de los superplumas, Nahuel "El Relámpago" Torres, enfrentará al bonaerense Miguel Chilaver.

Además, en una noche especial de los profesionales, la oranense Josefina "La Medusa" Paz subirá a la arena del coloso del norte para enfrentar a la marplatense Brenda Lorenzo por los súper welter, en lo que se considera una verdadera guerra.

Las entradas para disfrutar de la velada tendrán los siguientes valores: Popular $ 8.000, plateas $ 15.000; ring side $ 25.000 y entradas VIP $ 35.000.

Se pueden adquirir por www.Norteticket.com.

También pueden comprarse en diferentes negocios de la ciudad, como en los PH Pedrito Huertas, Peluquería Zeus, Fits GyM, Financiera del Norte, Romera SPA, Espejo Libre o despensa Carmen, en 12 de Octubre y Balcarce.

 

El pesaje de los profesionales

 

El pesaje profesional de Palacio - Hong; Torres - Chilaver y Paz - Lorenzo se llevará a cabo mañana a partir de las 17 horas en La Nueva Panadería del Chuña, Balcarce 446. Posteriormente, la conferencia de prensa.

 

