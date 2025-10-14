El Gobierno acompañará a los clubes que participen en el Regional Amateur

El presidente y la vicepresidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán y Claudia Vásquez, recibieron a los representantes de los 13 clubes salteños clasificados al Torneo Regional Amateur organizado por AFA y a los dirigentes de las ligas participantes.

Chibán destacó la participación de los dirigentes salteños a la reunión llevada a cabo durante el mediodía de ayer y aseguró que ”El Gobierno Provincial realizará un esfuerzo enorme para darle una ayuda económica a los clubes salteños que participen en este inicio de etapa en el torneo más difícil del futbol argentino”.

Además, el funcionario agregó que ”seguimos trabajando arduamente con las instituciones deportivas con los lineamientos y la visión federal que nos encomienda de forma permanente nuestro Gobernador Gustavo Sáenz”.

Por su parte,el senador Manuel Pailler y actual representante del club Sportivo Pocitos aseguró que la ayuda beneficiará a cada club diciendo que ”es muy importante esta ayuda económica y este acompañamiento del Gobierno en la etapa inicial del certamen porque es un certamen muy complicado en lo económico que deroga viajes y demás gastos”.

Mientras que el presidente de Ceferino F.C Raúl López agregó que ”sentimos el acompañamiento del Gobierno de la Provincia a través del funcionario Sergio Chiban que conoce de cerca las diferentes problemáticas que tenemos los clubes. Su experiencia y sus conocimientos en lo dirigencial nos ayuda muchísimo y estamos agradecidos por su gestión para el deporte que más amamos los argentinos. Tenemos un desafío muy importante como club barrial que en poco tiempo cumplió el objetivo de clasificar a un torneo de la AFA. Estamos muy orgullosos”.

En dicha reunión se trataron distintas temáticas referidas al fútbol en cuanto a los detalles que significa competir en el torneo más federal del fútbol argentino.

Estuvieron presentes Manuel Pailler de Sportivo Pocitos y de la Liga San Martin, Roberto Gastal y Leopoldo Yapura (Liga de Valle y de Social Boroquimica), Ariel Osores (Liga de Metán), Cespedes (Liga Orán), Santiago Reales (Liga Calchaqui), Adrián Alarcón (Sportivo Animana), Susana Córdoba (La Tablada de Gral Güemes), Luis Ceballos (Liga Guemense), Ramón Apaza (Republica Castañares, Ramiro Schiavonni (Los Cachorros) y Raúl López de Ceferino F.C.).