Cerrillos: el concejal Kairuz rompió el silencio tras un incidente vial que involucró a uno de sus hijos

El concejal cerrillano Javier Kaiurz Marrupe, conocido como "el guacho", publicó un video en sus redes sociales para aclarar su posición frente a la controversia generada tras un siniestro vial en el que se vio involucrado uno de sus hijos. En el mensaje, el edil sostuvo que decidió hablar luego de recibir “agresiones en las redes” y con el objetivo de explicar lo ocurrido.

Según su relato, el hecho ocurrió el domingo, cuando fue informado de que su hijo “había colisionado una moto”. Al llegar al lugar, afirmó haber encontrado al joven “sentado, inconsciente de los golpes que había recibido, resultado de la agresión por parte de siete masculinos aproximadamente”. También mencionó que su hija recibió “un puñetazo en la cara” durante el altercado.

Kaiurz Marrupe indicó que, una vez en el sitio, se presentó personal de Criminalística y que “todos los papeles estaban en regla”, incluyendo el carnet de conducir, el seguro y la documentación del vehículo. Le hicieron dosaje. En contraste, señaló que la moto involucrada fue retirada por familiares antes de que se realizara el peritaje correspondiente, lo que impidió la intervención del seguro.

El concejal oficialista agregó que se acercó a la policía y se comunicó con la madre de los motociclistas para ofrecer ayuda económica y medicamentos, mientras se resolvía la cuestión del seguro. “Me puse a disposición desde mi lado humano”, expresó.

Por último, consideró “injusto el maltrato” recibido en redes sociales y remarcó que él no conducía el vehículo. “Todo está en manos de la justicia”, concluyó.