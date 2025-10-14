Reunión de académicos del Instituto Güemesiano

Luego de un breve receso, el próximo martes se reunirá la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta para programar las próximas actividades, entre ellas, las entregas de ejemplares del Arbol Histórico de Salta -cebil colorado- a la Universidad Nacional de Salta y entidades escolares. Asimismo se analizará la marcha de las gestiones ya iniciadas ante las autoridades provinciales para que en el futuro, el alma del bastón de mando del gobernador de la provincia, se elabore con madera de cebil colorado.

La sesión que será presidida por su presidenta profesora Lilia Fanny Pérez se realizará a horas 18 en el lugar en el lugar habitual.