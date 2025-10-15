Bolivia: Acusan a Arce de "ocultar" el combustible

El candidato presidencial Rodrigo Paz conminó ayer al mandatario boliviano Luis Arce a "liberar" el combustible que supuestamente está "ocultando" a pocos días de la segunda vuelta electoral y lo amenazó con un juicio de responsabilidades al considerar que tiene acuerdos con su rival, el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

"Le quiero pedir al presidente Arce, no le pido, le ordeno, como boliviano, que libere los hidrocarburos, tanto gasolina como diésel, que están guardando para generar zozobra en la población y en la democracia", dijo el centrista Paz en una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba.

El postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) insinuó que Arce tiene acuerdos con Quiroga, por lo que advirtió al mandatario que no tendrá impunidad por el supuesto ocultamiento de combustible.

"Una vez, por voluntad popular, asumamos el Gobierno, vamos a esclarecer estos ataques a la dignidad y a las necesidades de los bolivianos y bolivianas, y desde el Parlamento, junto a sus socios, entrarán a un proceso de juicio de responsabilidades", agregó Paz.

Hace más de una semana Bolivia afronta una nueva crisis de desabastecimiento de combustibles debido, en parte, a la falta de liquidez de dólares que impide adquirir nuevos volúmenes de diésel y gasolina subvencionados.

Esta situación ha ocasionado el retorno de largas filas en las estaciones de servicio y un nuevo incremento en el precio de los principales alimentos de consumo.

A juicio de Paz, esta escasez se da con la complicidad de quien llamó un "mercenario ecuatoriano", en referencia al presunto asesor del partido Libre Jaime Durán Barba.

En un tono menos desafiante, Paz planteó a Arce su ayuda para resolver la crisis de combustibles "siempre y cuando libere el diésel y la gasolina que tiene guardados", aunque no explicó en qué consistiría ese apoyo.