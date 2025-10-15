Camión boliviano ingresó cargado con 47 kg. de droga

En un operativo de gran magnitud realizado por Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 34, a la altura de la balanza Las Tijeras, departamento Banda, fueron secuestrados 46,842 kilos de cocaína valuados en $966.116.250, y quedaron dos personas detenidas. El procedimiento fue llevado a cabo ayer martes 14 de octubre por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", con apoyo del Destacamento Móvil 5.

Según el parte oficial, los uniformados se encontraban realizando tareas de prevención y control vial cuando detuvieron la marcha de un camión que transportaba cargas peligrosas. El vehículo provenía de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y tenía como destino la ciudad bonaerense de Campana. Durante la inspección, el personal halló 14 paquetes rectangulares envueltos en sábanas dentro de la cabina, y al profundizar la requisa, encontraron otros 31 paquetes similares en una caja de cartón.

Las pruebas de campo realizadas sobre los 45 paquetes arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Ante el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que ordenó el traslado del operativo al asiento del Escuadrón 59, el secuestro total del estupefaciente y la detención de los dos involucrados.