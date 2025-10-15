Le dieron 10 años por intentar matar a su ex y a un amigo

Un tribunal condenó ayer a un termeño a 10 años de prisión, y de inmediato revocó el cese de prisión, al hallarlo responsable de intentar asesinar a su expareja y al amigo, pero por fortuna gatilló su arma aunque el disparo no se produjo.

En efecto, los vocales, Sara Harón, Julio Carmelo Vidal (presidente) y Raúl Santucho dejaron caer el martillo en contra de Carlos Alberto Albarracín, al asumirlo autor de diversos ataques en perjuicio de Cristina de los Ángeles Galván y W.A.

De la investigación a cargo de los fiscales Carlos Vega y Rafael Zanni, con jurisdicción en Río Hondo y Jiménez, se desprende que Albarracín y Galván habían interrumpido su vínculo con mucha antelación a los días 12 y 21 de julio del 2021, período crucial.

Tozudo a más no poder, igual Albarracín habría buscado e interceptado a Galván. En el prólogo, habría insultado a las dos personas, al encontrarlos en el Bº Herrera El Alto. Luego, extrajo un arma de fuego, apuntó a los dos, gatilló, pero los disparos no salieron.

Urgente, los damnificados formalizaron la denuncia y Albarracín cayó preso. Dictada la prisión preventiva, con los años recuperó la libertad merced al cese de prisión.

En el juicio, los fiscales bregaron por una condena a 14 años de prisión, por considerar que incurrió en una pluralidad de delitos: "Amenazas calificadas, desobediencia judicial y homicidio simple en grado de tentativa; homicidio doblemente calificado en grado de tentativa y desobediencia judicial, en perjuicio de Galván y W.A. Al final fue sentenciado a pasar diez años de su vida en cárcel.