VIDEO. Un boliche realizó un polémico video donde secuestran a una joven para promocionar la fiesta de Halloween

Un conocido boliche de la provincia de San Juan realizó un polémico video en el cual secuestran a una joven para promocionar la fiesta de Halloween. La publicación fue llevada a cabo por el local Quattro y sus dueños luego debieron sacar un comunicado en el que pidieron disculpas.

Luego del escándalo por los videos de algunos playeros de estaciones de servicio en el que subían a sus redes sociales contenido viral haciendo desaparecer a mujeres, en las últimas horas trascendió un video similar de un boliche de San Juan para dar a conocer la fiesta de Halloween.

En la publicación se observa a una chica que sale de un edificio y es abordada por dos personas, disfrazadas de payasos, que la apuntan con un arma, la secuestran y la suben a un auto.

Luego, la bajan del vehículo, la ingresan a un lugar, la sientan sobre una silla con los brazos atados, le sacan la tela que cubría su cabeza y allí la mujer expresa: “Este 24 de octubre la fiesta más grande de Halloween”.

El video publicado generó decenas de comentarios negativos y ante la viralización y el repudio, los dueños del boliche debieron sacar un comunicado.

“Desde la organización del evento, queremos expresar públicamente nuestra más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, comienza el escrito.

El mismo continúa dando explicaciones sobre la realización del video: “Nuestro objetivo solamente fue mostrar disfraces y terror en base a la temática del evento Halloween”.

“Reconocemos que el material compartido, puede interpretarse como una apología de la violencia de género. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad”, concluye.