Vida y Tendencia

Mhoni Vidente reveló qué hacer cuando ves números repetidos en el reloj para que tus deseos se cumplan

La astróloga compartió un ritual para activar la energía positiva cada vez que aparecen números espejo.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 18:21
La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió un nuevo ritual que se volvió viral en redes, dedicado a quienes ven números repetidos en el reloj, como 11:11, 10:10, 12:12 o 2:22, o números espejo como el 12:21.

Mhoni explicó que esos momentos tienen una carga energética poderosa, y recomendó un ritual simple para atraer lo que uno desea: chocar las muñecaspedir un deseo en voz baja, y colocar un poco de saliva en la nuca, como símbolo de conexión energética con el universo.

¡Ayyy mi Mhoni, por eso te amamos! Siempre dándonos rituales para estimular nuestros deseos y bienestar”, celebraron usuarios en X (ex Twitter), donde sus seguidores replicaron el tip bajo los hashtags #MhoniVidente#MhonienHeraldo y #ClubMhoniFan.

Este tipo de publicaciones suelen ganar popularidad entre quienes siguen de cerca los consejos espirituales, de astrología o de manifestación de energías positivas.

 

 

 

