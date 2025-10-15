Caso Laurta: siguen los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado en la tarde del lunes, que podría tratarse del remisero Martín Sebastián Palacio que trasladó a Pablo Laurta, continúan este miércoles.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, en la jornada de hoy se están rastrillando la zona de Yeruá con caballos y drones.

Estos operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado, y solo se encontró en el lugar el torso.

Ahora, ante la falta de las otras partes, desde este martes siguieron llevando a cabo rastrillajes, los últimos en General Campos: “Están ampliando la búsqueda”.

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el acusado de doble femicidio, crimen y secuestro, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

Se espera que, luego de su testimonial, quede alojado en dicha fiscalía hasta que en las próximas horas sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome indagatoria.