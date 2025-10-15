¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

VIDEO. Wanda Nara y un fuerte conflicto en Cataratas del Iguazú: “Investigación en curso”

La mediática quedó envuelta en el problema luego de que se conociera que caminó de forma exclusiva por el Parque Nacional.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 19:06
Wanda Nara quedó envuelta en un fuerte escándalo civil luego de que se conociera que tuvo exclusividad en el Parque Nacional Iguazú, que lo habrían cerrado para su beneficio, incluso en la zona más turística del espacio.

Personal del parque nacional habría cerrado parte de un corredor para brindarle exclusividad a la mediática por lo que la misma habría presumido la situación en sus redes sociales y ya se menciona a una investigación en curso, incluso se habría llegado a hablar de despidos hacia los empleados.

El conflicto se encuentra registrado gracias a que la misma Nara compartió en sus historias de Instagram un video suyo mientras caminaba con sus hijas en la zona de ”La Garganta del diablo”, espacio habitualmente turístico y que, en las imágenes se lo ve vacío.

 

 

La excepción de público sólo está permitido por cuestiones diplomáticas. Además, en el clip se puede ver que la mediática utiliza los medios de transporte pertenecientes al parque. A causa de estos puntos y según reveló el periodista Guido Záffora, el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, ya habría levantado un sumario.

El mismo comunicador sostuvo que el personal ya se encuentra en búsqueda “de la persona que llevó a Wanda a este lugar”. Es que en la imágen mencionada anteriormente, la “Bad Bitch" no sólo mostró a sus hijas de espalda, sino que escribió: “Exclusive, open only for us -sólo abierto para nosotras-”.

