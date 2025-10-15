Trabajos ed emergencia en la ruta nacional 16 entre Talavera y Tolloche

La Delegación Salta de Vialidad Nacional informó que se ejecutan trabajos de emergencia sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 529, entre Talavera y Tolloche, debido al colapso de una alcantarilla que atraviesa la calzada.

Equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal trabajan en el lugar con intervención sobre media calzada, realizando la reposición de la estructura afectada y la limpieza general de la zona.

El sector se encuentra debidamente señalizado, con banderilleros que regulan el tránsito. Durante la noche, se reforzará la seguridad con personal vial adicional para garantizar la circulación.

Desde Vialidad solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, ya que el paso se realiza de a un sentido por vez hasta concluir las obras y habilitar ambos carriles con normalidad.