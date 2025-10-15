¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
16 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial
Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El club Libertad prepara su "Guerra Total V"

Será mañana con 3 títulos interprovinciales. Hoy se hará el pesaje.
Jueves, 16 de octubre de 2025 01:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Libertad vivirá otra fiesta del boxeo cuando mañana, a partir de las 21 horas se lleven a cabo tres títulos profesionales interprovinciales junto a 12 peleas amateurs de primer nivel.

De esta manera, organizado por Tuki Box, del promotor Sebastián Ramos y fiscalizado por la Asociación Salteña de Boxeo y en la denominada "Guerra Total V", el salteño Facundo "Bazoca" Suárez enfrentará en la pelea de fondo a Carlos "Chancha" Kiroz, de Perú, por la categoría súper mosca.

Anteriormente el capitalino Franco "El Fierro" Cruz enfrentará a la promesa cafayateña Nelson "El Musulmán" Ríos, por los superligeros y Marcos "El Emperador" Rodríguez hará lo propio ante José Acevedo, de Santiago del Estero.

Cabe destacar que hoy, a partir de las 16 en el sindicato Sutoss (Catamarca 484), se hará el pesaje y la posterior conferencia de prensa.

Las peleas amateurs

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD