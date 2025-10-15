El club Libertad prepara su "Guerra Total V"

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Libertad vivirá otra fiesta del boxeo cuando mañana, a partir de las 21 horas se lleven a cabo tres títulos profesionales interprovinciales junto a 12 peleas amateurs de primer nivel.

De esta manera, organizado por Tuki Box, del promotor Sebastián Ramos y fiscalizado por la Asociación Salteña de Boxeo y en la denominada "Guerra Total V", el salteño Facundo "Bazoca" Suárez enfrentará en la pelea de fondo a Carlos "Chancha" Kiroz, de Perú, por la categoría súper mosca.

Anteriormente el capitalino Franco "El Fierro" Cruz enfrentará a la promesa cafayateña Nelson "El Musulmán" Ríos, por los superligeros y Marcos "El Emperador" Rodríguez hará lo propio ante José Acevedo, de Santiago del Estero.

Cabe destacar que hoy, a partir de las 16 en el sindicato Sutoss (Catamarca 484), se hará el pesaje y la posterior conferencia de prensa.

Las peleas amateurs