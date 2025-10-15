¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial
Deportes

Salta se lució en el Nacional Clausura de judo

Augusto Palavecino se consagró campeón Sub-15 en San Juan.
Jueves, 16 de octubre de 2025 01:26
Este fin de semana concluyó en San Juan el Campeonato Nacional Clausura de Judo, con la participación de 1.400 judocas pertenecientes a 25 federaciones, en donde nuestra provincia compitió exitosamente con 15 representantes y 2 árbitros nacionales.

En la final, el salteño Augusto Palavecino se consagró campeón nacional Sub-15 en la categoría 48 kg., mientras que en la categoría Novicios 73 kg. Alul Isaías logró el segundo puesto.

Por su parte, Salta también cosecharon medallas de bronce Maximiliano Farfán en Kiu Graduados de 81 kg; Máximo Mena, en cadetes Graduados +90 kg y Junior Graduados +100 kg y Arturo Frías en cadetes novicios de 60 kg.

Por su parte, Candelaria Levín logró también logró el bronce en Juveniles Sub-13 (38 kg), al igual que Oriana Castelli lo hizo en Juveniles Sub-13 (+52 kg) y Florencia Barba en cadetes Novicios (-52 kg).

