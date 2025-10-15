¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
16 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial
Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El taekwondo salteño brilló en Bariloche

La academia Fénix Club participó de la "Copa de Campeones" con importantes premios.
Jueves, 16 de octubre de 2025 01:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fin de semana se llevó a cabo el torneo "Copa de Campeones 2025" de taekwondo en la ciudad de San Carlos de Bariloche y los salteños lograron imponerse en combates de alto rendimiento y obteniendo destacados resultados.

Cabe destacar que Victoria Brizuela se consagró campeona en la categoría Juvenil Colores -63 kg., mientras que Francesco Guerra se subió en lo más alto del podio en la categoría Infantil Colores.

Por su parte Lorenzo Brizuela obtuvo la medalla se plata en la categoría Juvenil Dan -59 kg; al igual que Emiliano López en la categoría Adulto Dan -58 kg, como asimismo Máximo Paredes en la categoría Juvenil Colores -63 kg.

Los salteños pertenecen a la academia Fénix Club y la delegación estuvo encabezada por el técnico Maximiliano Guerra y el delegado Juan Brizuela. El evento contó con la participación de unos 900 deportistas del país, con equipos de Chile, Perú y Bolivia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD