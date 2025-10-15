¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
16 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial
Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Jornada histórica de Milinkovic en San Antonio de los Cobres

El DT de Los Infernales Vóley dio una charla a niños y jóvenes.
Jueves, 16 de octubre de 2025 01:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El reconocido internacional y actual entrenador de Los Infernales Voley, Marcos Milinkovic brindó una charla motivacional a niños y jóvenes de San Antonio de Los Cobres, en un hecho histórico para nuestra provincia del excapitán de la Selección nacional y uno de los 25 mejores jugadores de la historia mundial de la especialidad.

"Estamos con un objetivo claro, el de poder fortalecer desde la Agencia Provincial Salta Deportes el deporte en cada rincón de la provincia, haciendo foco en la etapa formativa de niños y jóvenes", dijo Milinkovic.

Por su parte el intendente Alberto Carral, destacó la charla de Milinkovic y agradeció a la Agencia y al Gobierno provincial: "Poder tener a un referente mundial del deporte en el municipio que nos permite la motivación, la integración y la inclusión de niños y jóvenes al deporte es sumamente importante", y agregó que "el deporte es una política de Estado en el municipio. Nosotros invertimos en el deporte porque el deporte una herramienta fundamental para tener salud".

El intendente estuvo acompañado de las autoridades locales, como la subsecretaria de Deportes comunal, Paula Hoyos y por parte de la Agencia, el coordinador Sergio Calvet.

El proyecto provincial

 

El excapitán de la Selección nacional y actual entrenador de Los Infernales Vóley lleva a cabo en toda la provincia un plan de capacitación, encarado por la Agencia Provincial Salta Deportes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD