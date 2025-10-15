¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Colombia por el Mundial Sub 20

El equipo comandado por Diego Placente se impuso por la mínima y volverá a disputar una final de la categoría tras 18 años. 
Miércoles, 15 de octubre de 2025 22:36
El equipo de Placente hizo historia en Santiago de Chile y se metió en la final de la Copa del Mundo de la categoría después de casi dos décadas. Con un Prestianni brillante y un gol de Silvetti, la Albiceleste ganó un partidazo frente al equipo cafetero y buscará su séptimo título mundialista el próximo domingo frente a Marruecos.

Apenas unos minutos habían pasado de la finalización del partido cuando las redes sociales se empezaron a llenar de contenidos que hacían referencia jocosa a lo que vivido tanto por argentinos como por colombianos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

