La guerra de títulos argentinos ya calienta la arena del Delmi

Se terminaron las palabra y comienzan la acción. Nuevamente de la mano de la promotora Billions Promotions, el estadio Delmi vivirá mañana otra verdadera noche de boxeo, cuando en la velada denominada "Camino a la Gloria III" el noqueador salteño Durval "El Bombardero" Palacio buscará quedarse con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno "El Metalero" Hong.

Y en la pelea de semifondo, que también promete "sangre" en busca del título argentino vacante de los superplumas, Nahuel "El Relámpago" Torres enfrentará al bonaerense Miguel Chilaver.

Asimismo, en una velada que se iniciará a partir de las 20.30 horas y por la otra pelea profesional, la oranense Josefina "La Medusa" Paz subirá a la arena del coloso del norte para enfrentar a la marplatense Brenda Lorenzo por los súper welter, en lo que se considera una verdadera batalla de los puños.

Pero lo cierto es la fiesta de los puños comenzará a calentar desde hoy el ambiente en nuestra ciudad cuando a partir de las 17, en La Nueva Panadería del Chuña, Balcarce 446, se lleven a cabo los pesajes de los 6 principales animadores de la noche y luego la conferencia de prensa, que se prevé con un "alto voltaje verbal".

Cabe destacar que el nuevo espectáculo organizado por Billions Promotions, de los promotores Cristian Zelaya y Ariel Espejo marcará el regreso de "El Bombardero" al coloso del norte, que en junio le mostró su poderío al duro púgil mexicano Edwin Espinosa para alzarse con la victoria.

Palacio, actual campeón de los semipesados del CMB, ya venía de "demoler" octubre de 2024 y consagrarse campeón Argentino y Feconsur de la categoría al brasileño Sergio Santos Dantas y anteriormente lo hizo con el brasileño Matheus Da Silva, a quien desfiguró en el estadio Delmi.

Así y bajo la dirección técnica del excampeón argentino Alfredo "Pony" Rivero, Durval se prepara, al igual que a "El Relámpago" Torres para colgar en las vitrinas salteñas otros dos títulos argentinos. Una noche imperdible.

Títulos amateurs

Cabe destacar que en la velada también estarán en disputas 3 títulos amateurs de la promotora. En la categoría +91 kg. Mario Núñez se enfrentará a Maxi Cannuni, mientras que en los 75 kg. lo hará Ramiro Paz ante Bruno Maisares y en los 69 kg. Ismael Girón frente a Abraham Parada.

Asimismo la noche se completará con los cruces entre Facundo Rojas frente a Nicolás Rocabado en la categoría 64 kilogramos, Héctor Lesser frente a Marcos Barroso en la de 64 kg. y David Gómez frente a Joaquín Gutiérrez, en la de 69 kg.

Lo que tenés que saber



Las entradas para disfrutar de la velada tendrán los siguientes valores: popular $ 8.000, plateas $ 15.000; ring side $ 25.000 y entradas VIP $ 35.000. Se pueden adquirir por www.norteticket.com. o en varios puntos de venta.

Los tickets para las grandes batallas de mañana en el Delmi se pueden adquirir en los PH Pedrito Huertas, Peluquería Zeus, Fits GyM, Financiera del Norte, Romera SPA, Espejo Libre o despensa Carmen, en 12 de Octubre y Balcarce.



El título argentino crucero que buscará mañana "El Bombardero" Palacio quedó vacante el pasado 8 de septiembre, puesto que quien lo poseía, Agustín "Picha" Marini, no pudo defenderlo en el tiempo estipulado por la FAB.

"El Relámpago" Torres es también un especialista en ajedrez y va por el "jaque mate". "Ví pelear a Chilaver y estudié los puntos débiles que tiene y además cada movida, para que no me tome por sorpresa. Voy a mostrar mi mejor nivel, renovado", aseguró.