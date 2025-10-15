Intentaron asaltar con un arma en una plaza de Cerrillos y terminaron detenidas

La tranquilidad del mediodía en Cerrillos se vio interrumpida cuando una persona fue víctima de una tentativa de robo con arma en la plaza Serapio Gallegos, uno de los espacios públicos más concurridos del municipio.

La alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó de inmediato a los efectivos de la subcomisaría Los Álamos, quienes llegaron rápidamente al lugar para asistir al damnificado y reunir información clave sobre las presuntas agresoras.

Con los datos aportados por la víctima y la descripción de las sospechosas, los uniformados desplegaron un operativo en la zona que culminó con la detención de dos mujeres, de 27 y 24 años, en el barrio Congreso Nacional, a pocas cuadras del sitio del ataque.

Fuentes policiales indicaron que durante la intervención se secuestraron elementos de interés para la causa y que las aprehendidas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el tipo de arma utilizada.

El caso generó preocupación entre los vecinos de Cerrillos, que vienen reclamando mayor presencia policial en las plazas y espacios recreativos del municipio, especialmente durante las horas del mediodía y la noche.