Dio inicio una campaña de reforestación con especies nativas en Tolar Grande

Con palas, plantines y mucho entusiasmo, los vecinos de Tolar Grande se sumaron desde ayer a una nueva campaña de reforestación. La propuesta no solo apunta a mejorar el entorno urbano, sino también a fortalecer la conciencia ambiental y reconectar con las raíces del paisaje puneño.

Durante toda la semana, diferentes equipos trabajarán en espacios públicos como la Plaza de los Niños, plazoletas, el Campo Deportivo y la Plaza Institucional. En cada sitio se colocan ejemplares de Olmo Siberiano, especie ya probada por su resistencia al clima extremo de la zona, y por primera vez se incorporan plantas de Tola, una especie autóctona que simboliza la identidad de la comunidad.

“La Tola forma parte de nuestra historia. Volver a verla crecer en nuestro suelo es una manera de reafirmar quiénes somos y cuidar lo nuestro”, expresaron los organizadores de la iniciativa, que busca no solo reforestar, sino también enseñar sobre la importancia de proteger las especies nativas.

La campaña es coordinada por el Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana y Protección Ambiental, junto al personal de Obras Públicas y la Coordinación de Cultura Municipal. También participa la empresa Ganfeng Lithium, que aporta asesoramiento técnico a través del ingeniero Marcos Rodríguez. En el lanzamiento, el intendente Sergio Villanueva agradeció el compromiso de todos los sectores por “mantener vivo el espíritu de Tolar y su patrimonio natural”.