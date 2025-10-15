¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corredor Bioceánico de Capricornio​
salvataje financiero para Milei
Inseguridad en Cerrillos
Donald Trump
Tartagal
Tolar Grande
Colegio Profesional de Psicomotricistas
Seguridad urbana en Salta
Griselda Galleguillos
Corredor Bioceánico de Capricornio​
salvataje financiero para Milei
Inseguridad en Cerrillos
Donald Trump
Tartagal
Tolar Grande
Colegio Profesional de Psicomotricistas
Seguridad urbana en Salta
Griselda Galleguillos

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Seguridad urbana en Salta

Intentó escapar, pero tenía pedido de captura y cayó en San Francisco Solano

Un hombre de 30 años fue detenido esta madrugada en la ciudad de Salta tras un operativo de la Policía de Seguridad Urbana, luego de que una alerta al 911 advirtiera sobre disturbios en la zona. Al ser identificado, los efectivos descubrieron que el sospechoso tenía pedido de captura por una causa de drogas.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 08:55
Un hombre que tenía pedido de captura fue detenido en el barrio San Francisco Solano.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una llamada anónima al Sistema de Emergencias 911 movilizó a los efectivos del Departamento de Seguridad Urbana de la Capital, que acudieron al barrio San Francisco Solano tras recibir un reporte por disturbios en la vía pública.

Al llegar, los uniformados observaron a un grupo de personas alteradas y, en medio del procedimiento de control, intentaron identificar a uno de los involucrados. El sujeto, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal en el lugar.

Al verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que el individuo, de 30 años, registraba un pedido de captura vigente por una causa vinculada al tráfico de drogas.

La intervención quedó a cargo del Juzgado de Garantías N°6, que dispuso las actuaciones correspondientes para su traslado y puesta a disposición de la Justicia. En este caso, la rápida acción de los vecinos y la respuesta inmediata del 911 permitieron capturar a un prófugo de la Justicia que se movía libremente por la ciudad.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD