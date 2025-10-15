Griselda Galleguillos le habló a Trump en inglés y dejó a todos helados en la Legislatura

La sesión transcurría con normalidad hasta que la diputada Griselda Galleguillos tomó la palabra y encendió el recinto. En un tono firme, y visiblemente molesta, decidió responderle nada menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones sobre la Argentina. “No vamos a ser esclavos de los gringos. Y para que me entienda bien le voy a hablar en inglés”, advirtió antes de pasar, sin titubeos, a su versión bilingüe: “Donald Trump, do not threat, Argentinians aren't stupid, go over there FOOL” (“Donald Trump, no amenaces, los argentinos no somos tontos, vete para allá, bobo”).

La frase generó una mezcla de asombro y desconcierto entre los legisladores presentes. Algunos, con cara de póker, intentaban seguirle el hilo, mientras otros abrían sus teléfonos para buscar la traducción exacta.

Galleguillos -que alguna vez alzó o continúa levantando las banderas libertarias en la Cámara baja provincial- reaccionó tras los dichos de Trump, quien anticipó que Estados Unidos no será “generoso con la Argentina” si Javier Milei pierde las elecciones.

“Argentina es un país soberano y capaz de decidir su propio destino. No necesitamos extranjeros que vengan a validar nuestro patriotismo ni nuestra soberanía”, remató la legisladora, despertando aplausos entre algunos y murmullos entre otros.

Cuenta que, tras el cierre de su intervención, acomodó el micrófono, miró alrededor y, con una sonrisa desafiante, habría dicho: “I don't speak English, but I tried” (No hablo ingles, pero lo intenté)… Y vaya que lo intentó.