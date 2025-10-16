Narcocomandante de GN asumió su responsabilidad

El comandante Gendarmería Nacional, Aníbal David Borda, de la Jefatura de Región IX, despegó a sus acompañantes durante su indagatoria y reconoció que la droga que llevaba era de él.

Ayer Borda junto con Daniel Ricardo Acosta, (39) y Francisco Exequiel Torres (30) fueron trasladados desde el Destacamento Móvil 5 hacia el Juzgado Federal para ser interrogados por el fiscal subrogante Pedro Basbús Turk.

Acompañados por su represente legal, los tres detenidos apresados el pasado fin de semana por orden del juez federal Sebastián Argibay fueron indagados. Todos ellos circulaban en una camioneta con más de cinco kilos de cocaína de máxima pureza por la localidad de Urutaú.

Pese al hermetismo federal, fuentes judiciales consultadas indicaron a El Liberal que los tres imputados -todos residentes en Salta- brindaron su declaración y respondieron a los interrogantes de la Fiscalía.

Si bien no trascendieron detalles de las declaraciones, se supo que Borda reconoció que la droga que llevaba dentro de una mochila en caja de la camioneta era suya. Además explicó que sus acompañantes desconocían la existencia de la cocaína.

Según los dichos del galeno, les habría manifestado a sus "amigos" que solo iban a un viaje de fin de semana para pescar. Cabe remarcar que la caja de la Toyota Hilux en la que circulaban, llevaban gran cantidad de elementos para dicha práctica.

Basbús Turk imputó a Borda el delito de "transporte de estupefacientes agravado por la intervención de 3 personas y agravado por la condición de miembro de la fuerza de seguridad".

Además se supo que tanto Acosta como Torres aportaron las claves de sus teléfonos celulares —para que sean revisados por los peritos de informática— mientras que el comandante no habría colaborado con los investigadores.

La Fiscalía ahora deberá corroborar los dichos de los acusados. Además esperan los resultados de las pericias telefónicas. Por ahora la prioridad es saber de dónde y para quien iba la droga.