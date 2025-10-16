¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Boxeo
Judo
Taekwondo
Voley
red de trata de menores
Durval Palacio
elecciones de octubre
Especial
Salta

Octubre rosa: un toque de amor propio

ECCO Emergencias e Instituto de Salta se unen en una jornada.
Jueves, 16 de octubre de 2025 01:26
Alejandro Castellani, especialista en Ginecología y Mastología.
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, este 17 de octubre se realizará una jornada institucional en el auditorio del edificio corporativo, organizada por ECCO Emergencias e Instituto de Salta. Bajo el lema "Un Toque de Amor Propio", la propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento ante una enfermedad que toca de cerca a muchas mujeres y familias. La actividad está pensada principalmente para aseguradas al Coseguro de salud Altos de Salta, colaboradoras corporativas, y referentes del ámbito público y privado. Más que una charla, será un espacio pensado para compartir información valiosa, brindar contención y fortalecer vínculos desde el cuidado.

La jornada estará a cargo del Dr. Alejandro Castellani, médico salteño con más de 27 años de trayectoria en ginecología y mastología. Formado en la Universidad Nacional de Tucumán, el Dr. Castellani se ha convertido en un referente local por su labor en el Hospital Materno Infantil y en el centro VITAE.

Su estilo profesional combina conocimiento profundo con una sensibilidad que lo distingue: es claro, accesible y comprometido con la salud de sus pacientes. Durante la jornada, abordará temas como los autoexámenes, la frecuencia de controles médicos y los signos de alerta, brindando herramientas prácticas para el cuidado personal.

Esta iniciativa se suma a la exitosa jornada de Bienestar Emocional realizada en junio de 2024, y proyecta nuevas instancias para seguir fortaleciendo el compromiso con la salud integral. ECCO e Instituto de Salta no solo ofrecen servicios: construyen comunidad, promueven hábitos saludables y generan espacios donde el cuidado se transforma en cultura.

Cuidarnos es el primer paso. Esta jornada es una invitación a parar, escucharnos y priorizar nuestra salud. Sumate a este encuentro pensado para vos. Encontrá el enlace de inscripción en la bio de nuestro Instagram @institutodesalta y reservá tu lugar. Un toque de amor propio puede cambiarlo todo. Octubre rosa es el momento de hacerlo.

 

Temas de la nota

