Peronistas divididos en el Día de la Lealtad

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrá mañana su propio acto homenaje para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta de San Vicente, mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana a San José 1111 para celebrar el 17 de octubre junto a la expresidenta Cristina Kirchner.

Según indicaron desde el entorno del gobernador, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro conmemorativo desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón.

"Va a ser algo austero, como viene siendo toda nuestra campaña. Lo fue para el 7 de septiembre y lo sigue siendo ahora", explicaron las mismas fuentes a esta agencia y detallaron que están invitados candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales.

El cierre de ese acto estará a cargo de Kicillof, quien aún se encuentra "evaluando" si por la tarde se sumará a la movilización que La Cámpora hará en el domicilio de Cristina.

El kirchnerismo hará la caravana "Leales de Corazón" hacía el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Por su parte, la CGT tiene previsto hoy un acto en la sede de Azopardo, un día antes del aniversario y sin la tradicional movilización.